В Мурманской области оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 0,9%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, потребительский рынок Мурманской области в январе-апреле текущего года продемонстрировал рост физических объёмов платных услуг населению и оборота общественного питания.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, физические объёмы продаж продовольственных товаров уменьшились на 1,0%, непродовольственных – на 0,8%.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 59,8%, что на 0,8 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2018 года (59,0%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 40,2% (в 2018 году – 41%).

Физические объёмы оборота общественного питания выросли на 0,4% к уровню 2018 года. По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,3% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы юридических услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 9,8%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения - на 3,8%, телекоммуникационных - на 2,5%.