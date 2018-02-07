В Мурманской области оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, потребительский рынок Мурманской области в 2017 году продемонстрировал рост физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,5% по сравнению с 2016 годом, за счёт заметного оживления по продовольственной группе товаров, оборот по которым в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года на 1%.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составила 58,9%, практически сохранившись на уровне 2016 года (58,8%). Физические объёмы оборота общественного питания снизились на 2,1% к уровню 2016 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,6% по отношению к 2016 году. Наибольший рост физических объёмов отмечен по услугам физической культуры и спорта – на 4,6%, телекоммуникационным услугам – на 4%. При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 1,6%.