В Мурманской области обосновалась осень

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. В этот период в нашем регионе ожидается прохладная с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Утром в отдельных районах области туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +6+11°.

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По данным наблюдений на 12 сентября уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 10-50 см, на реках Поной и Умба - выше на 70-90 см. Уровни воды на реках ниже прошлогодних уровней на 5-30 см, на реках юго-запада, юга и востока области - выше на 5-15 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 5,5-12,0°, на горных реках 4,0-5,0°. Температура воды в реке Кола 12 сентября в 8 часов была равна 7,6°.