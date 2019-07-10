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Мурманская область. Арктика10.07.19 10:32

В Мурманской области образование отходов I-IV классов опасности в 2018 году увеличилось на 35,3%

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в разделе «Отходы» доклада, сбор и обобщение информации об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления Мурманской области осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области.

В 2018 году в организациях региона образовалось 229,59 млн тонн отходов производства и потребления, из них 1,25 тысячи тонн отходов I-II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные), содержащих ртуть, нефтепродукты, кислоты и другие токсичные вещества. При этом утилизировано и обезврежено 23,6% от общего объёма образовавшихся отходов; на объектах захоронения, принадлежащих организациям, размещено (захоронено) 52,5%.

Образование опасных отходов I-IV классов опасности в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 35,3% и составило 152,7 тысячи тонн. Утилизирование и обезвреживание отходов I-IV классов опасности составило 121,1 тысячи тонн, что на 9,3% больше по сравнению с 2017 годом.

Количество отходов III-IV классов опасности, направляемых на захоронение, по сравнению с 2017 годом снизилось на 19,8% и составило 152,9 тысячи тонн.

Количество образования отходов V класса опасности в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 9% и составило 229,4 млн тонн.

Согласно отчётности предприятий горнопромышленного комплекса Мурманской области в 2018 году образование отходов отрасли  (хвосты обогащения, вскрышные и проходческие породы и т. п.) увеличилось по сравнению с 2017 годом на 8,8% и составило 229,1 млн тонн. Это составляет 99,8% от совокупного количества образования всех видов отходов производства и потребления в области.

По отчётным данным предприятий и организаций в 2018 году в Мурманской области направлено на объекты обезвреживания и размещения 169,9 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что на 7% меньше, чем в 2017 году (182,9 тысячи тонн). Основная часть ТКО от гг. Мурманск, Североморск в 2018 году поступала на АО «Завод ТО ТБО» для обезвреживания. Обезвреживание ТКО на заводе осуществляется путем сжигания без предварительной сортировки и отделения вторичного материального сырья.

В 2018 году 65,1 тысячи тонн ТКО обезврежено (сожжено) на АО «Завод ТО ТБО», на свалках коммунальных отходов захоронено 104,8 тысячи тонн ТКО.

В 2018 году в других городах и населённых пунктах Мурманской области не эксплуатировались мощности по обработке, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов, вывоз ТКО осуществлялся без сортировки на существующие свалки, которые большей частью были организованы много лет назад без учёта экологических, санитарных и противопожарных правил и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

 

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