В Мурманской области общественники выявили нарушения в двух торговых сетях

В Мурманской области в рамках партпроекта «Народный контроль» общественные контролеры провели рейд в магазины двух федеральных торговых сетей: «Магнит» и «Дикси».

Первым общественники посетили магазин «Магнит», расположенный в областном центре на улице Чумбарова-Лучинского. «Чтобы обнаружить нарушения, не пришлось заходить в магазин, - отметил председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин. – На входной вывеске отсутствует такая важная информация, как время работы торговой точки».

- Даже предварительный осмотр показал, что в магазине не очень дружат с чистотой, - рассказала член регионального координационного совета сторонников партии Анна Багатова. – Здесь неопрятно, неприятный запах, кстати, его источник легко обнаружить – на полках с плодоовощной продукций много гнилых овощей. Понятно, почему на эту торговую точку поступают жалобы».

«Мы обнаружили много упаковок с мясной и рыбной продукцией с признаками нарушения правил хранения, - отметила эксперт Алла Лузько. – Внутри упаковок – снег и лед. Такое бывает, если продукция размораживалась, а затем была заморожена вновь. Сколько времени она находилась в размороженном состоянии, как это отразилось на качестве? Я бы не рекомендовала употреблять такую продукцию в пищу».

- Рейд не случайный, мы сюда приехали по обращениям граждан, - подчеркнул член региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин. - И видим, что жалобы обоснованы. Нарушений много, есть претензии к качеству, к условиям хранения, есть просроченная продукция. Очень неприятно, что в магазине практически не представлена продукция местных производителей.

Член региональной мониторинговой группы «Честная цена», начальник Управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской области Наталья Иванова обратила внимание на то, что в торговой точке не все в порядке с соблюдением правил пожарной безопасности. «Мы не обнаружили плана эвакуации при пожаре, проходы заставлены так, что нет возможности разойтись двум покупателям. На мой взгляд, в данном случае стоит обратиться в соответствующие структуры, контролирующие пожарную безопасность по вопросу проведения внеплановой проверки торговой точки», - отметила она.

Председатель общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» Валентина Кислякова отметила, что захламленность и узкие проходы станут помехой при посещения торговой точки для людей с ограничениями по здоровью.

Затем общественники посетили магазин торговой сети «Дикси», расположенный в городе Кола на улице Миронова. И здесь Валентина Кислякова также обнаружила нарушения прав инвалидов.

- Начнём с того, что отсутствует пандус, - сказала она. – То есть, человек, который подъедет сюда на коляске, физически не сможет попасть в магазин. Нет перил. Тем, кто передвигается с трудом, будет тяжело подняться. Нет кнопки вызова. Нет парковки для инвалидов.

В самом магазине общественники также обратили внимание на общий неопрятный вид торговой точки, были обнаружены и гнилые овощи, и пакеты с замороженной мясной и рыбопродукцей с признаками нарушения правил хранения.

«В целом ситуации в двух торговых точках, которые мы посетили в ходе сегодняшнего рейда, схожи, - отметил Денис Лашин. – Антисанитария, нарушение норм хранения, нарушения пожарной безопасности. Например, ни в том, ни в другом магазине нет схем эвакуации людей. Надеюсь, что к следующему нашему визиту ситуация изменится в лучшую сторону».

- Действительно, ситуация схожая, - подвел итог Юрий Шадрин. – Хотя разница есть - во второй торговой точке, из тех, что сегодня проверялись, отмечу желание сотрудников идти на контакт. Примерно через две недели мы проведём повторный рейд в оба магазина и посмотрим, насколько их руководство прислушалось к нашим замечаниям.