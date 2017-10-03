В Мурманской области обследовано 679 жилых помещений на предмет доступности для проживающих в них инвалидов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили доступность жилых помещений для инвалидов в многоквартирных домах.

«В июле прошлого года правительство России своим постановлением утвердило новые требования к жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. В нашем регионе полномочия по координации мероприятий по приспособлению домов к потребностям инвалидов возложены на министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», – отметила вчера на заседании губернатор Марина Ковтун.

На территории Мурманской области проживают 34 тысячи инвалидов. Для обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в их многоквартирных домах в регионе создана одна региональная и 28 муниципальных комиссий.

«2017 год – это год обследований и принятия решений о необходимости приспособлений. Следующий шаг – оценка необходимого финансирования, а также определение его источников», – рассказала заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина.

По данным муниципальных образований, на 1 сентября обследовано 679 жилых помещений, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципалитетов активизировать обследование и приступать к оборудованию жилых помещений и общего имущества в домах с учётом потребностей инвалидов.