В Мурманской области объявляется трёхлетка наведения порядка на площадках для сбора отходов

Совместно с муниципалитетами Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области сформировало трёхлетнюю программу переоборудования в регионе контейнерных площадок для сбора отходов. Об этом министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский доложил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Как сообщил Владимир Гноевский, в рамках программы на территории Мурманской области будет обустроено около 2800 площадок, на которых установят почти 6 тысяч контейнеров. Программа предусматривает использование заглубленных контейнеров либо закрытых площадок накопления отходов, что не позволят ветру или животным разносить мусор.

«По нашим расчетам, на реализацию программы в течение трёх лет потребуется порядка 800 млн рублей. Соответствующая заявка направлена нами в федеральное профильное министерство», – отметил Владимир Гноевский.

Ещё одна тема, поднятая во время заседания, – сбор и утилизация старых автомобильных покрышек, которые не относятся к твёрдым коммунальным отходам и не входят в сферу ответственности регионального оператора по обращению с отходами. По поручению врио губернатора с АО «Управление отходами» проработана схема вывоза покрышек, которая начнёт работу 1 июля.

Так, в рамках договорённостей в северной части Мурманской области перевозчики регионального оператора будут вывозить с контейнерных площадок все ТКО, включая шины, и доставлять их на полигон в Междуречье. Органы местного самоуправления в рамках очистки территорий самостоятельно организуют сбор шин и их доставку в Междуречье.

В южной части региона муниципалитеты определят площадки накопления шин, откуда региональный оператор также вывезет их на свой объект в Междуречье, где будет осуществляться накопление покрышек для последующей отправки на утилизацию. Места сбора старых шин определят и гаражные кооперативы. Организация вывоза шин будет безвозмездной, рассказала первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева.

Региональное Минприроды в настоящее время ведёт переговоры с тремя заинтересованными компаниями, готовыми организовать переработку старых шин.