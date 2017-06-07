В Мурманской области около 3,5 тысячи выпускников школ могут получить среднее профессиональное образование за счет средств областного бюджета

В большинстве колледжей и техникумов Мурманской области начался прием документов на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Он проходит на общедоступной основе, вступительные испытания предусматриваются только по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических или психологических качеств.

Приём документов начинается не позднее 20 июня. Основной прием документов на обучение по очной форме продлится до 15 августа, а при наличии вступительных испытаний – до 10 августа. Если остаются незаполненные свободные места, то прием документов может быть продлен до 25 ноября.

Во всех образовательных учреждениях работают приемные комиссии, которые консультируют и принимают документы. У каждой образовательной организации есть свой сайт, где можно получить необходимую информацию.

В текущем году на обучение по 35 профессиям и 51 специальности среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета смогут поступить около 3,5 тысячи абитуриентов. В специалистах этих направлений обучения больше всего нуждается экономика региона. Более 60% мест относятся к программам технического или естественнонаучного профилей, более 12% – к медицинскому профилю, около 11% – педагогическому профилю.

В целях опережающего кадрового обеспечения впервые в регионе открыт прием на обучение по профессии «Мастер общестроительных работ» в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота, по профессии «Электромонтер по ремонту электросетей» – в Кандалакшском индустриальном колледже, по специальности «Стоматология профилактическая» – в Мурманском медицинском колледже.

В 2017/2018 учебном году в 11 областных колледжах будет осуществлен прием на обучение по новым образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.

Значительная часть перечня профессий и специальностей доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Подробная информация о ходе приемной кампании в государственных областных профессиональных образовательных организациях размещается на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.