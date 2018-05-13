В Мурманской области опасно выходить на лед

На ряде водоемов региона уже открылись береговые кромки, но большинство рек и озер еще не вскрылись, потому выход на лед водных объектов Кольского Заполярья категорически запрещен.

Инспекторы «водных дорог» постоянно ведут мониторинг ледовой обстановки. По данным Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, на Княжегубском водохранилище толщина льда не превышает 7 см; на реке Нива - 10 см; реке Умба – 15 см.