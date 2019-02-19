Василий Пимин не хочет платить по счетам? Или «Бизнес-Вася 2»Из-за ремонтных работ 20 февраля в дома, расположенных в центре Мурманска, будет снижена надёжность электроснабжения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.02.19 13:54

В Мурманской области определены границы ещё двух памятников природы регионального значения

В 2018 году природные комплексы «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» и «Водопад на реке Шуони-йоки», расположенные в Печенгском районе Мурманской области в райне города Никель, объявлены правительством Мурманской области памятниками природы регионального значения, а территории занятые ими, особо охраняемыми природными  территориями регионального значения. Кроме этого, региональным  правительством утверждены паспорта памятников природы, а также установлены границы памятников и режим особой охраны их территорий в соответствии с паспортами.

В целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости выполнены работы по описанию местоположения границ особо охраняемых природых территорий  памятников природы регионального значения Мурманской области: «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» и «Водопад на реке Шуони-йоки». Заказчиком работ по государственному контракту выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

По результатам проведения комплекса работ исполнителем (ООО «Центр межевания и геодезии») определены координаты характерных точек границ объектов, сформированы землеустроительные дела в бумажном виде и на электронном носителе.

В текущем году материалы приняты в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, Управления Росреестра по Мурманской области, и являются общедоступными для всех заинтересованных лиц.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
Комментарий к новости:Владимир Ленин - на третьем месте в антикварном магазине
Любовь Алексеевна
18.02.19 15:09
Здравствуйте, у нас тоже проблемы с управляющей компанией Октябрьское ЖЭУ, или они ООО "Буревестник" или они УК "Альбатрос" есть два сайта, на телефон не отвечают, звонить в диспетчерскую бесполезно,
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Ищем управу на горе-коммунальщиков вместе с Алёной Кузнецовой
Максим
17.02.19 20:04
Ну почему не работает. Уже все крупные флота в Питер выжили.
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиС платёжных карт россиян в 2018 году несанкционированно были сняты 1,385 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 4 копейки, евро – на 9 копеек-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.02.19: Владимир Путин, Президент РФ, 20 февраля огласит очередное послание Федеральному собранию. Ваша жизнь стала лучше от предыдущих президентских обращений к элите страны?Проголосовал: 131 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика