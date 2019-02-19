В Мурманской области определены границы ещё двух памятников природы регионального значения

В 2018 году природные комплексы «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» и «Водопад на реке Шуони-йоки», расположенные в Печенгском районе Мурманской области в райне города Никель, объявлены правительством Мурманской области памятниками природы регионального значения, а территории занятые ими, особо охраняемыми природными территориями регионального значения. Кроме этого, региональным правительством утверждены паспорта памятников природы, а также установлены границы памятников и режим особой охраны их территорий в соответствии с паспортами.

В целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости выполнены работы по описанию местоположения границ особо охраняемых природых территорий памятников природы регионального значения Мурманской области: «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» и «Водопад на реке Шуони-йоки». Заказчиком работ по государственному контракту выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

По результатам проведения комплекса работ исполнителем (ООО «Центр межевания и геодезии») определены координаты характерных точек границ объектов, сформированы землеустроительные дела в бумажном виде и на электронном носителе.

В текущем году материалы приняты в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, Управления Росреестра по Мурманской области, и являются общедоступными для всех заинтересованных лиц.