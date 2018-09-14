В Мурманской области определены лучшие практики и инициативы социально-экономического развития для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса

Конкурсная комиссия под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина вчера подвела итоги регионального отбора заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 2016 года согласно поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с целью отбора лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития для последующего их внедрения в других субъектах Федерации.

В текущем году победителями регионального отбора заявок стали восемь практик-лауреатов в трех номинациях.

Так, в номинации «Развитие человеческого капитала» победителями стали: проект Центра занятости населения г.Мурманска «Новые эффективные формы трудоустройства граждан с инвалидностью: производственный заказ и аренда рабочих мест», проект «Формирование системы наставничества в МФЦ Мурманской области» Многофункционального центра Мурманской области и проект филиала МАГУ в г. Апатиты «Региональный конкурс научно-технологических проектов «Формула МАГУ».

В номинации «Создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни населения» лучшими признаны: проект «Служба раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» Управления образования администрации Кольского района, проект «Развитие общественных пространств» администрации муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией и проект «Организация транспортных перевозок для жителей города Апатиты, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» администрация муниципального образования г. Апатиты с подведомственной территорией.

В номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере» победителями стали «Проект «Код долголетия» для старшего поколения» Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и «Муниципальные услуги в инфографике» Многофункционального центра г. Кировска.

Эти заявки будут участвовать в федеральном этапе конкурса, финалистов которого определят после 1 декабря текущего года.

Подробнее с результатами регионального отбора можно ознакомиться на сайте Минэка.

По итогам проведенного в прошлом году конкурса одна из четырех заявок Мурманской области – «Арктический фестиваль развития территории «Териберка. Новая жизнь» – вошла в шорт-лист лучших российских практик в номинации «Туризм».