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Мурманская область. Арктика06.12.17 14:26

В Мурманской области определены лучшие спортсмены 2017 года

4 декабря состоялось заседание комиссии по определению кандидатов на награждение по итогам 2017 спортивного года. Выбор кандидатов проходил по следующим номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен по адаптивному спорту», «Лучший тренер по адаптивному спорту», «Лучший спортсмен-ветеран», «Лучшая спортивная команда», «Лучший спортивный журналист».

По итогам заседания комиссии из 78 претендентов лучшими спортсменами 2017 года (Олимпийские виды спорта) признаны:

1. Кулижников Павел (конькобежный спорт);

2. Мурашов Руслан (конькобежный спорт);

3. Власова Анастасия (лыжные гонки);

4. Егорова Анастасия (биатлон);

5. Чекалова Валерия (биатлон);

6. Абозовик Никита (сноуборд);

7. Крук Антон (горнолыжный спорт);

8. Голенкова Валентина (горнолыжный спорт);

9. Шимбуев Сергей (фристайл);

10. Самусенко Павел (плавание).

Лучшими спортсменами 2017 года (неолимпийские виды спорта) признаны:

1. Трофименко Александр (парусный спорт);

2. Иванов Сергей (авиамодельный спорт);

3. Талых Юрий (натурбан);

4. Литвяк Дарья (кикбоксинг).

Лучшими тренерами 2017 года признаны:

1. Юшков Владимир Гаврилович;

2. Киреенко Игорь Валерьевич;

3. Кныр Андрей Иванович;

4. Петухова Светлана Рафаиловна;

5. Качановский Александр Юрьевич;

6. Шимбуев Николай Евграфьевич;

7. Прибыток Виталий Анатольевич:

8. Гисмеев Алмаз Рафикович;

9. Ветчинов Игорь Иванович;

10. Шмаков Илья Николаевич;

11. Цыганков Николай Александрович;

12. Заднепровская Оксана Вячеславовна

Из 9 претендентов – Лучшими спортсменами адаптивного спорта 2017 года признаны:

1. Мошковская Екатерина, ведущий Норин Артем;

2. Хуторская Анастасия.

Лучшими тренерами по адаптивному спорту 2017 года признаны:

1. Сметанина Александра Владимировна;

2. Колмыков Валерий Алексеевич.

Из 9 претендентов – Лучшей спортивной командой 2017 года признана:

1. «Мурман» (тренер Чернецкий Сергей Сергеевич).

Из 6 претендентов – Лучшим спортсменом – ветераном 2017 года признана:

1. Устиленцева Валентина.

Из 5 претендентов - Лучшим спортивным журналистом 2017 года признаны:

1. Аристов Игорь;

2. Петров Игорь;

3. Зайцев Андрей.

Также комиссия приняла решение: пощрить спортсменов – ветеранов Митохину Римму, Смирнова Владимира, Щербину Феликса за пропаганду физической культуры и спорта в Мурманской области.  Поощрить команду по степ-аэробике из ЗАТО Североморск за 3 место в Первенстве России по фитнесс-аэробике. Поощрить спортсменов – адаптивного спорта: Фролкова Ярослава, Ерохова Дмитрия, Сатдарову Алину, Горбачеву Светлану, Неруш Марию, Шеину Маргариту, Леонова Дениса, Коника Александра за показанные результаты на Всероссийских соревнованиях в 2017 году. Поощрить спортивных журналистов и СМИ: Базылеву Анну (г. Кировск), Муртазину Татьяну (ЗАТО Североморск) за развитие спортивной журналистики в сфере спорта в муниципальных образованиях Мурманской области; информационное агентство «Би-порт», ТРК «ТВ-21», ТРК «Арктик-ТВ», «Мурманский вестник», «Аргументы и факты», радиовещательную компанию ГТРК «Мурман», ГТРК «Мурман», «Большое радио» за освещение региональных и всероссийских мероприятий, проходивших в 2017 году на территории Мурманской области. 

Комментарии

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