В Мурманской области определены победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

16 старшеклассников из городов Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, ЗАТО Александровск и Североморск вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Всего в олимпиаде приняли участие 68 человек из 14 муниципальных образований Мурманской области.

Набрали наибольшее число баллов и стали победителями олимпиады по русскому языку: Мишин Даниил (9 класс, Гимназия № 6 г . Мурманск); Чапуркина Дарья (10 класс, Гимназия № 1 г . Мурманск); Зимина Татьяна (11 класс, Гимназия № 9 г . Мурманск).

Официальные результаты олимпиад по предметам представлены на сайте Министерства в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».

Торжественное награждение победителей и призеров состоится 22 февраля в 15.00 в актовом зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».