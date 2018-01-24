В Мурманской области определены победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
16 старшеклассников из городов Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, ЗАТО Александровск и Североморск вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Всего в олимпиаде приняли участие 68 человек из 14 муниципальных образований Мурманской области.
Набрали наибольшее число баллов и стали победителями олимпиады по русскому языку: Мишин Даниил (9 класс, Гимназия №
Официальные результаты олимпиад по предметам представлены на сайте Министерства в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».
Торжественное награждение победителей и призеров состоится 22 февраля в 15.00 в актовом зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».