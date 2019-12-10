В Мурманской области определены победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области подвел итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году. По итогам конкурса среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек победителем признан Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Среди организаций производственной сферы с численностью работников до 500 человек победителем стал Мурманский региональный центр связи – структурное подразделение Октябрьской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД».

Победителем среди организаций непроизводственной сферы признано Межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения Кольского района, в сфере образования – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж».

Среди субъектов малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек) победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Мурманск».

На днях состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.