В Мурманской области определили лучших молодых лидеров общественных объединений

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». В рамках состоявшегося на этой неделе очного этапа конкурса 24 участникам предстояло продемонстрировать лидерские качества, умение работать в команде, способность организовать мероприятие и быстро адаптироваться в непростых ситуациях.



В состав жюри вошли компетентные специалисты сферы молодежной политики: Ирина Рынкевич – президент Карельской региональной молодежной общественной организации «Педагогический отряд «Параллели»; Алена Лянгазова – член координационного совета по развитию регионального добровольческого движения «ЗОВ»; Сергей Михеев – победитель федерального этапа конкурса «Лидер XXI века»; Александра Плиска – педагог-психолог регионального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; Кристина Заборщикова – эксперт отдела по делам молодежи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



В номинации «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет включительно)» победу одержала Кристина Руджянскене – представитель североморской молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» из города Североморска.



Победителем в номинации «Лидер молодежного объединения (от 18 до 25 лет включительно)» стала Алена Мельникова – представитель кандалакшской общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».



Лучшим руководителем молодежной организации в возрасте от 18 до 25 лет стала Дарья Хрипунова – руководитель студенческого волонтерского отряда «Широко шагая» Мурманского арктического государственного университета.



Победители регионального этапа представят Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.



Организатор регионального конкурса – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация-исполнитель – кандалакшский центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония».