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Мурманская область. Арктика27.02.18 13:40

В Мурманской области определились победители и призеры регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса Кольского района с 23 по 25 февраля проходили финальные игры регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 гг. с участием сильнейших школьных команд региона. В 2018 году в региональном Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ» участвовали 49 юношеских и 31 команда девушек.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций Мурманской области соревновались команды юношей МБОУ СОШ № 4 н.п. Енский Ковдорского района, МБОУ «Хибинская гимназия» г. Кировска, МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» и МБОУ «Гимназия» г. Полярного.

Среди команд девушек в борьбе за звание сильнейшей команды состязались МБОУ СОШ № 266 г. Снежногорска, МБОУ Гимназия № 1 г.Полярные Зори, МБОУ Гимназия № 6 г.Мурманска и МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты.

Победителями регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей стала команда МБОУ «Хибинская гимназия» г. Кировска, 2 место - МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», 3 место - МБОУ «Гимназия» г.Полярного.

Среди команд девушек победила команда МБОУ Гимназия № 1 г.Полярные Зори, 2 место - МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты, 3 место - МБОУ Гимназия № 6 г.Мурманска.

Игроки команд награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Лучшие игроки турнира награждены памятными призами и дипломами.

Мурманскую область на Чемпионате Северо-Западного Федерального округа, который состоится с 13 по 17 марта в городе Архангельске, будут представлять команды юношей МБОУ «Хибинская гимназия» г.Кировска и девушек МБОУ Гимназия № 1 г.Полярные Зори.

 

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