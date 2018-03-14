В Мурманской области определят лучших работников в сфере молодёжной политики

Начался приём заявок на участие в конкурсе «Лучший работник в сфере молодёжной политики Мурманской области». К участию приглашаются руководители и специалисты муниципальных органов по делам молодёжи, а также муниципальных учреждений, реализующих функции в сфере молодежной политики; специалисты структур социально-воспитательной работы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Мурманской области.

В этом году конкурс проводится по номинациям: «Руководитель органа по делам молодёжи», «Руководитель учреждения молодёжной политики», «Специалист органа по делам молодёжи», «Специалист учреждения молодёжной политики», «Сотрудник образовательной организации», «Молодой специалист сферы молодёжной политики».

Отборочный этап пройдёт до 3 апреля, заочный завершится 16 мая, а очный этап состоится в начале лета (конец мая – июнь).

Заявку на участие (скан-копия и электронный редактируемый файл) необходимо направить до 31 марта в Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области по адресу электронной почты kashirin.murmansk@mail.ru (шаблон темы письма: «Конкурс ГМП. Фамилия, имя») с обязательным досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а.

Организатор конкурса – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.