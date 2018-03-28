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Мурманская область. Арктика28.03.18 13:34

В Мурманской области оптовики опять начали повышать цены на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 19 по 25 марта  провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,49 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 39,82 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 42,89 руб. - снижение на 6 коп.; Дт/зим - в среднем 45,13 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,70 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 46400 руб/т (увеличение на 400 руб/т); АИ-95 - 47700 руб/т (увеличение на 600 руб/т); Дт/зим - 50533 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47100 руб/т (увеличение на 1100 руб/т); АИ-95 - 48600 руб/т (увеличение на 1700 руб/т); Дт/зим - 48000 руб/т (снижение на 500 руб/т).

 

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