В Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗС

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 26 марта по 1 апреля провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,84 руб. - увеличение на 15 коп.; АИ-95 - 43,64 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/зим - 45,15 руб. - увеличение на 15 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 39,82 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 45,13 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,80 руб. - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 42,65 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/зим - 44,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - - 43,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,80 руб. - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 42,80 руб. - увеличение на 10 коп.; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 46900 руб/т (увеличение на 500 руб/т); АИ-95 - 48200 руб/т (увеличение на 500 руб/т); Дт/зим - 50500 руб/т (снижение на 33 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47600 руб/т (увеличение на 500 руб/т); АИ-95 - 49100 руб/т (увеличение на 500 руб/т); Дт/зим - 48000 руб/т (изменений не зафиксировано).

А в это время независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались в правительство РФ на резкий рост цен на топливо. Как пишет «Коммерсант», трейдеры ожидают появления банкротств в своих рядах по этой причине.

Представители отрасли предлагают кабмину повысить нормативы продаж бензина на бирже, при этом снизить акцизные сборы и «отпустить цены в рознице».

По мнению опрошенных изданием аналитиков, стоит ожидать роста цен на бензин на АЗС на 20–50 копеек за литр уже в ближайшее время. При этом эксперты сомневаются, что власть пойдёт навстречу игрокам рынка топлива.