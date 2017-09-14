В Мурманской области осень плачет каплями дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. В этот период в нашем регионе ожидается прохладная с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь, ночью местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха +3+8° в течение суток.