В Мурманской области осенняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет северо-восточная периферия циклона с центром над Финским заливом. По Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь, температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +4+9°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4+9°.