В Мурманской области ощущается дыхание ушедшей зимы

Как сообщает Мурманское УГМС Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +4°, местами заморозки до -2°, днём +4+9°. 7 июня температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.