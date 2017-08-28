В Мурманской области ощущается дыхание зимы

Как сообщает Мурманское УГМС, в ночь на понедельник в Хибинах выпал снег. В прошедшие выходные из-за холодных воздушных масс на территории области отмечались ночные заморозки. Самая холодная погода была на западе области, вблизи российско-норвежской границы, там температура опустилась почти до минус 2 градусов, но осадков там не наблюдалось. В горных районах Хибин вблизи Кировска температура также низкая.

Синоптики прогнозируют, что заморозки в отдельных районах Мурманской области сохранятся и в понедельник-вторник.

В последние дни лета, 29-31 августа, Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с районов Норвежского моря в Баренцево. В эти дни ожидается относительно тёплая, но с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков, днём на западе области временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах заморозки до -3°, днём+12+17°.