В Мурманской области основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета

Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-сентябрь 2019 года сложился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 88,5 млрд рублей (100,2% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств – 21,9 млрд рублей.

Увеличение инвестиционной активности наблюдалось по таким видам экономической деятельности как «Обрабатывающие производства» и «Транспортировка и хранение».

Доля собственных средств организаций в основной капитал в январе-сентябре 2019 года составила 49%, доля привлеченных средств – 51%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 24,7% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета (92,4%).