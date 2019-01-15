В Мурманской области осуждён генеральный директор управляющей организации, причинивший ущерб на сумму свыше 26 млн рублей

Полярный районный суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя управляющей организации ООО «Каскад» Александра А-ова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере).

В суде установлено, что генеральный директор организации, осуществляющего управление многоквартирными домами в г.Гаджиево, в период времени с июня 2014 по май 2017 года путём обмана представителей ресурсоснабжающих организаций незаконно удержал и в последующем распорядился денежными средствами, поступившими от населения в счёт оплаты жилищно-коммунальных услуг. В результате совершения преступления ресурсоснабжающим организациям АО «ГУ ЖКХ», АО «Мурманэнергосбыт» и АО «АтомЭнергоСбыт» причинён ущерб на сумму более 26 миллионов рублей.

Суд приговорил А-ова к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 70 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.