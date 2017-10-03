В Мурманской области от гриппа привито более 119 тысяч человек

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории области находится на неэпидемическом уровне. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов негриппозной природы.

В городах и районах Мурманской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 2 октября привито более 119 тысяч человек, в том числе 35530 детей. Наиболее активно проводится прививочная кампания в Кольском, Печенгском районах, в ЗАТО г.Североморск, в г.Мончегорске.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, что ежегодная вакцинация против гриппа является лучшим способом защиты. Прививку можно получить на бесплатной основе в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы или учёбы всем лицам из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок: дети в возрасте от 6 мес. до 18 лет, студенты, лица, подлежащие призыву на военную службу в 2017–2018 гг., беременные женщины, лица в возрасте старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания (вакцинация особенно показана лицам с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением), лица с профессиональным риском заболевания: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы.