В Мурманской области откроют движение по 16-километровому участку автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия

29 сентября на км 1574 федеральной дороги Р-21 «Кола» (Печенгский район Мурманской области, граница с Королевством Норвегия) состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию участка реконструкции с 1574 по 1590 км.

В мероприятии примут участие руководители транспортных ведомств России и Норвегии: министр транспорта РФ Максим Соколов, министр транспорта и коммуникаций Королевства Норвегии Кетил Селвик-Олсен, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

После реконструкции автодорога соответствует параметрам III технической категории с двумя полосами движения шириной 3,5 метра и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также завершены работы на мосту через р. Рюссянийоки на 1578-м км трассы, где расширены опоры искусственного сооружения и установлены новые пролетные строения.

Федеральная трасса Р-21 «Кола» входит в европейский транспортный коридор Е105, проходящий из Киркенеса (Норвегия) через Россию и Украину в Ялту, Крым, который развивают оба соседних государства. В свою очередь норвежская сторона откроет движение по участку реконструкции Е105 Мурманск-Киркенес также 29 сентября.