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Мурманская область. Арктика12.05.18 12:37

В Мурманской области открывается сезон любительского и спортивного рыболовства

Вчера в региональном комитете по ветеринарии состоялось совещание рабочей группы по ситуации с болезнями диких популяций рыбы в водоемах Мурманской области. Руководители и специалисты ветеринарной службы региона, ББТУ Росрыболовства, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ПИНРО и министерства рыбного и сельского хозяйства области встретились для обмена информацией и наметили план на работы на текущий год.

Комитетом по ветеринарии Мурманской области разработан и утвержден план мониторинга эпизоотической ситуации, связанной с ульцеративным дермальным некрозом на 2018 год. 

По информации Мурманского филиала Главрыбвода, открытие сезона любительского и спортивного рыболовства запланировано на 15 мая. Наблюдения за клиническим состояние идущей на нерест семги будет проводиться коллегиально на рыбоучетном заграждении на реке Кола, а также на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома. На пяти рыбопромысловых участках установлены вагончики для выдачи лицензий, на которых размещена вся необходимая информация для рыбаков-любителей о заболевании. Участники совещания выразили полную готовность к совместной работе по изучению развития эпизоотической ситуации во внутренних водоемах региона. 

Сотрудниками ПИНРО представлена информация о мониторинге численности молоди атлантического лосося в контрольных реках Мурманской области. Отмечена хорошая плотность захода молоди семги. Научный мониторинг будет продолжен и в текущем году в притоках реки Туломы.

Также обсуждались вопросы, связанные с выявлением у молоди атлантического лосося в притоках реки Туломы возбудителя паразитарного заболевания гиродактелез. И изучение его патогенности будет продолжено совместно с Карельским научным центром РАН по генетической экспертизе образцов, отобранных в рыбоводных хозяйствах Нижнетуломского водохранилища.

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Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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