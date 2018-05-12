В Мурманской области открывается сезон любительского и спортивного рыболовства

Вчера в региональном комитете по ветеринарии состоялось совещание рабочей группы по ситуации с болезнями диких популяций рыбы в водоемах Мурманской области. Руководители и специалисты ветеринарной службы региона, ББТУ Росрыболовства, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ПИНРО и министерства рыбного и сельского хозяйства области встретились для обмена информацией и наметили план на работы на текущий год.



Комитетом по ветеринарии Мурманской области разработан и утвержден план мониторинга эпизоотической ситуации, связанной с ульцеративным дермальным некрозом на 2018 год.



По информации Мурманского филиала Главрыбвода, открытие сезона любительского и спортивного рыболовства запланировано на 15 мая. Наблюдения за клиническим состояние идущей на нерест семги будет проводиться коллегиально на рыбоучетном заграждении на реке Кола, а также на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома. На пяти рыбопромысловых участках установлены вагончики для выдачи лицензий, на которых размещена вся необходимая информация для рыбаков-любителей о заболевании. Участники совещания выразили полную готовность к совместной работе по изучению развития эпизоотической ситуации во внутренних водоемах региона.



Сотрудниками ПИНРО представлена информация о мониторинге численности молоди атлантического лосося в контрольных реках Мурманской области. Отмечена хорошая плотность захода молоди семги. Научный мониторинг будет продолжен и в текущем году в притоках реки Туломы.



Также обсуждались вопросы, связанные с выявлением у молоди атлантического лосося в притоках реки Туломы возбудителя паразитарного заболевания гиродактелез. И изучение его патогенности будет продолжено совместно с Карельским научным центром РАН по генетической экспертизе образцов, отобранных в рыбоводных хозяйствах Нижнетуломского водохранилища.