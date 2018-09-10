В Мурманской области открываются региональные соревнования «Школа безопасности»

В Кандалакше открываются региональные соревнования «Школа безопасности – 2018». К участию в них допускаются команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области по двум возрастным группам: средняя группа – подростки 13-14 лет и старшая группа – 15-16 лет.

В программу состязаний традиционно включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета» и конкурсная часть, состоящая из краеведческой викторины и представления команды и стенгазеты.

Торжественное открытие соревнований состоится 11 сентября в 11.00 в школе № 10 (г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, 4а).

Состязания продлятся по 14 сентября в Кандалакшском районе: 8-й км автодороги 47К-010 Кандалакша – Умба, побережье Кандалакшского залива, устье ручья Песчаный.

Организаторами «Школы безопасности-2018» выступают Министерство образования и науки Мурманской области, Главное управление МЧС России по Мурманской области, военный комиссариат Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области», региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областной центр дополнительного образования «Лапландия».