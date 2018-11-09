В Мурманской области отмечается незначительное снижение инвестиций в основной капитал

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-июнь 2018 года составил 38,9 млрд рублей (93,3% к аналогичному периоду 2017 года в сопоставимых ценах, в среднем по России - 103,2%), из них за счёт бюджетных средств - 2,1 млрд рублей.

Незначительное снижение обусловлено уменьшением плановых объёмов работ по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» и строительству объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также завершением крупных проектов, реализованных за счёт собственных средств филиалом ОАО «РЖД» Октябрьской железной дороги по реконструкции (модернизации) железнодорожного пути Санкт-Петербург - Мурманск и по техническому перевооружению пассажирской платформы № 1 вокзального комплекса г.Мурманска.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I полугодии 2018 года являлись собственные средства организаций (72,5%), доля привлечённых средств составила 27,5%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 20,8% общего объёма инвестиций в основной капитал.