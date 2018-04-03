В Мурманской области отмечается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю (с 26 марта по 31 марта) по Мурманской области отмечается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности. Зарегистрировано превышение расчётных эпидемических пороговых величин на 38,2% по всем возрастным группам населения. Уровень госпитализации находится на уровне 12 календарной недели и составляет 1,7% от числа обратившихся лиц.

При проведении вирусологического мониторинга лабораторно обследовано 87 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, удельный вес положительных проб, выявленных в ходе мониторинговых исследований материала от больных, составил 48%, из которых все вирусы гриппа. В структуре выделенных вирусов доминирует тип вирусов гриппа А (свыше 60%), штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины, применённой в период проведения прививочной кампании в период подготовки к текущему эпидсезону.