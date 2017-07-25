В Мурманской области отмечается повышение качества работ, проводимых подрядными организациями в многоквартирных домах

Специалисты Государственной жилищной инспекции Мурманской области регулярно проводят внеплановые выездные проверки в отношении организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирными домами, в том числе с целью контроля выданных инспекцией предписаний.

Так, по предписанию инспекции восстановлено нормативное качество горячего и холодного водоснабжения в жилых домах № 10 по улице Журбы, № 13 по проспекту Ленина. Устранены нарушения в подаче холодного водоснабжения жильцам мурманских домов по адресам: проезд Рыбный, 8 и улица Героев Рыбачьего, 34. Благодаря выполненному в соответствии с требованием инспекции ремонту кровельного покрытия предотвращено залитие жилых помещений на проспекте Героев-североморцев, 78/4. В доме № 12 на улице Героев Рыбачьего по предписанию инспекции управляющей организацией выполнен качественный косметический ремонт подъезда.

Специалисты отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы Госжилинспекции Мурманской области за четыре месяца провели семь внеплановых документарных проверок в отношении управляющей организации «Ковдор-Жилкомсервис» – по итогам в четырех многоквартирных домах был снижен размер корректировки платы за отопление.

На постоянном контроле Госжилинспекции – реализация региональной программы капитального ремонта. Так, неделю назад инспекторы ведомства в Мурманске приняли участие в приемке капремонта фасада многоквартирного дома № 1 по улице Бондарной. В доме проведены не только утепление и герметизация межпанельных швов, но также усиление наружных стен здания. Ранее в этом доме был проведен капитальный ремонт крыши.

В июне главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова лично проверила ход выполнения работ по капитальному ремонту в Мурманске, Североморске, Коле, Молочном и Мурмашах. Была особо отмечена слаженная работа собственников помещений, регионального оператора и подрядной организации при проведении капремонта многоквартирного дома в Мурмашах (улица Полярная, 6) – в доме 1936 года постройки собственники отремонтировали крышу, внутридомовые инженерные сети, а также провели установку автоматизированного теплового пункта. В настоящее время идет капитальный ремонт фасада с использованием современных материалов с учетом требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что позволит собственникам в дальнейшем экономить на плате за энергоресурсы.

В ходе инспекций Алена Кузнецова отметила повышение качества работ, проводимых подрядными организациями, акцентировав при этом внимание на необходимости соблюдения сроков, особенно с учетом переменчивости погоды и связанных с этим ограничений.