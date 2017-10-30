Мурманская область. Арктика30.10.17 09:29
В Мурманской области отмечается прирост цен на куриные яйца и мороженую неразделанную рыбу
Как сообщает Мурманскстат, с 17 по 23 октября текущего года в Мурманской области отмечено снижение цен на яблоки (на 2,8%), сахарный песок (на 1,2), репчатый лук (на 0,9), вермишель (на 0,7), свежую белокочанную капусту и морковь (на 0,5%).
Прирост цен зафиксирован на куриные яйца (на 2,7%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,5), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 667 человек
-
Последние комментарии
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 41 серия (12+)12:30«Запрет». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуРубль в начале дня стабилен к доллару и евро-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХУправляющие компании лишатся «кормушки»-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами