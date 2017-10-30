В Мурманской области отмечается прирост цен на куриные яйца и мороженую неразделанную рыбу

Как сообщает Мурманскстат, с 17 по 23 октября текущего года в Мурманской области отмечено снижение цен на яблоки (на 2,8%), сахарный песок (на 1,2), репчатый лук (на 0,9), вермишель (на 0,7), свежую белокочанную капусту и морковь (на 0,5%).

Прирост цен зафиксирован на куриные яйца (на 2,7%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,5), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.