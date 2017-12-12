В Мурманской области отмечается рост активности населения по заключению сделок купли-продажи недвижимости

В ноябре 2017 года Управлением Росреестра по Мурманской области зарегистрировано 7717 прав, ограничений (обременений) прав и сделок с объектами недвижимости, что на 15,2% больше показателей соответствующего месяца 2016 года. В виде электронных документов на регистрацию прав было подано 501 заявление, что в 2 раза больше по сравнению с ноябрем 2016 года. При этом 36% электронных заявлений подано на регистрацию договоров купли-продажи квартир с использованием кредитных средств Сбербанка России.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило 3218, в то время как в ноябре 2016 года было зарегистрировано 3060 прав на объекты жилого фонда. По сделкам купли-продажи жилья зарегистрировано 1762 права, что на 11,1% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Таким образом, к концу 2017 году наблюдается позитивная ситуация на рынке жилой недвижимости, отмечается рост активности населения по заключению сделок купли-продажи.

Значительное осеннее снижение ставок по ипотечным кредитам способствовало росту на 24% количества ипотечных сделок.

С 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» процедура государственной регистрации прав на недвижимость не превышает 7 рабочих дней. Регистрация договора ипотеки жилых помещений проводится сроком в 5 рабочих дней.