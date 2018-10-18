В Мурманской области отмечается рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС

УФАС России по Мурманской области с 8 по 14 октября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 41,95 руб. - увеличение на 2 коп.; АИ-95 - в среднем 45,90 руб. - увеличение на 24 коп.; Дт/зим - в среднем 48,05 руб. - увеличение на 61 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 45,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 48,70 руб. - увеличение на 50 коп.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,19 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,60 руб. - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 45,90 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 47,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,99 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,32 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,99 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 54600 руб/т (увеличение на 500 руб/т); АИ-95 — 59500 руб/т (увеличение на 300 руб/т); Дт/летн — 57500 руб/т (увеличение на 1000 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 — 55800 руб/т (увеличение на 900 руб/т); АИ-95 — 60800 руб/т (увеличение на 800 руб/т); Дт/летн —57500 руб/т (увеличение на 3000 руб/т).