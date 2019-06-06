В Мурманской области отмечается рост цен на картофель, лук, пшено…

В Мурманской области с 28 мая по 3 июня текущего года отмечено увеличение цен на картофель (на 4,3%), репчатый лук (на 3,4), пшено (на 3,0), свежую белокочанную капусту (на 2,8), яблоки (на 1,5), морковь (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на куриные яйца (на 4,3%), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.