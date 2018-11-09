В Мурманской области отмечается рост цен на сахарный песок, белокочанную капусту, мороженую неразделанную рыбу

Как сообщает Мурманскстат, с 30 октября по 6 ноября текущего года в Мурманской области отмечено снижение цен на морковь (на 2,6%), картофель (на 1,6), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8%).

В этот же период зафиксировано увеличение цен на сахарный песок, белокочанную капусту (на 1,7%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,4), пшено (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.