В Мурманской области отмечается рост объёма бюджетных инвестиций

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

По предварительным данным ведомства, объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в Мурманской области за январь-июнь 2019 года составил 59,9 млрд рублей (134,5% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств – 14,2 млрд рублей.

Рост объёма капитальных вложений обеспечен увеличением инвестиционной активности в добыче полезных ископаемых, рыболовстве и рыбоводстве, производстве прочих транспортных средств и оборудования, а также в сфере транспортной деятельности. Среди основных мероприятий, с которыми связан рост объёма бюджетных инвестиций, - строительство атомных универсальных ледоколов, объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Доля собственных средств организаций в основной капитал в I полугодии 2019 года составила 49%, доля привлеченных средств – 51%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 48% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета (95,8%).

Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-июль 2019 года сложился в сумме 30,4 млрд рублей, или 160,6% к январю-июлю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 100,1%). Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-июль текущего года за счёт всех источников финансирования введено 25 тысяч кв. метров общей площади жилья, что составило 143% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 107%).

Всего в Мурманской области введено 200 жилых домов, из которых 199 домов относятся к индивидуальному жилищному строительству (23,4 тысячи кв. метров).