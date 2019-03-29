В Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов

Объём вкладов жителей Мурманской области на 1 февраля 2019 года составил 158,1 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года прошлого года. В структуре депозитов населения преобладают рублевые вклады, доля которых составила 92%.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, по итогам января текущего года сбережения населения на банковских депозитах на 55,1 млрд рублей превысили ссудную задолженность жителей региона перед банками.

На 1 февраля 2019 года объём депозитов юридических лиц Мурманской области составил 12,8 млрд рублей, а общая сумма средств в банках на счетах индивидуальных предпринимателей Заполярья - 2,5 млрд рублей.