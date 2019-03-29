Мурманская область. Арктика29.03.19 09:29
В Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов
Объём вкладов жителей Мурманской области на 1 февраля 2019 года составил 158,1 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года прошлого года. В структуре депозитов населения преобладают рублевые вклады, доля которых составила 92%.
Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, по итогам января текущего года сбережения населения на банковских депозитах на 55,1 млрд рублей превысили ссудную задолженность жителей региона перед банками.
На 1 февраля 2019 года объём депозитов юридических лиц Мурманской области составил 12,8 млрд рублей, а общая сумма средств в банках на счетах индивидуальных предпринимателей Заполярья - 2,5 млрд рублей.
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Последние комментарии
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Олег Серафимович Елизаров
29.03.19 11:15
Молодцы! Так держать!!!
Никитишна с Жилстрою
28.03.19 21:57
Милые мурманчане, как нам повезло, что Владимир Владимирович Путин, батюшка наш - президент, послал к нам такого прекрасного специалиста. До всего-то у него есть дело: и по магазинам ходит, и по двора
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