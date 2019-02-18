В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате

По сведениям организаций Мурманской области (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 февраля текущего года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 30,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года на 2,5 млн рублей (на 9,1%) в основном за счёт образования задолженности в ООО «Косам».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, на четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 89,8% всей задолженности по заработной плате. Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 837 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в строительстве – 134, в обрабатывающих производствах – 69 человек. Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля 2019 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 35798 рублей. Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 февраля 2019 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и в городе Мурманске.