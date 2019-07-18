В Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции

В Мурманской области в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров отмечено сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, отмечает Мурманскстат. Значительно подешевели свежая белокочанная капуста (на 28,4%), свежие помидоры и огурцы (соответственно на 26,0 и 8,0), репчатый лук (на 5,2), морковь (на 4,5), а также лимоны (на 1,7%).

Как пишет статистическое ведомство, вместе с тем подорожали картофель (на 12,2%), яблоки (на 11,8), апельсины (на 5,8), виноград (на 5,3), груши (на 2,1), столовая свёкла (на 1,7), бананы (на 1,3%). Возросли цены на баранину, кроме бескостного мяса (на 4,4%), пшено (на 3,5), плавленые сыры (на 1,9), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,8), чёрный байховый чай (на 1,5), мясные консервы для детского питания, глазированные творожные сырки, карамель, оливковое масло (на 1,2%). Снизились цены на куриные яйца (на 6,6%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,3), отечественную икру лососёвых рыб (на 1,9%).

По группам непродовольственных товаров прирост цен отмечен на товары для животных (на 2,0%), кроссовую и спортивную обувь для взрослых, перевязочные материалы (на 1,2), табачные изделия (на 1,1), нитки, постельное бельё (на 1,0%). Снизились цены на средства связи, фотоаппараты (на 0,5%), персональные компьютеры, спички (на 0,4%).

Среди услуг наиболее увеличилась стоимость услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 18,6% и 3,2%). Возросла стоимость ветеринарных услуг (на 3,1%), в сфере зарубежного туризма (на 1,2), химчистки и прачечных (на 1,0), организаций культуры, парикмахерских (на 0,5%). Снизилась стоимость услуг банков (на 0,3%).