В Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 января текущего года подорожали картофель (на 2,5%), морковь (на 1,6%).

Как сообщает Мурманскстат, за этот период подешевели белокочанная капуста (на 1,8%), яблоки (на 0,6) и куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.