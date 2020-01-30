Мурманская область. Арктика30.01.20 12:15
В Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца
В магазинах Мурманской области с 21 по 27 января текущего года подорожали картофель (на 2,5%), морковь (на 1,6%).
Как сообщает Мурманскстат, за этот период подешевели белокочанная капуста (на 1,8%), яблоки (на 0,6) и куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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