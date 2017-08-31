В Мурманской области отмечается снижение численности зарегистрированных безработных и уменьшение напряженности на рынке труда

По результатам мониторинга оценки качества и доступности государственных услуг, проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, Мурманская область отнесена к числу регионов, достигших высоких показателей по оказанию госуслуг в области занятости населения. В регионе сохраняется стабильность в сфере занятости и рынка труда, отмечается снижение численности зарегистрированных безработных и уменьшение напряженности на рынке труда.

За прошедший период 2017 года органы службы занятости населения Мурманской области оказали жителям региона порядка 73 тысяч услуг в сфере занятости населения – это на 6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Трудоустроено более 11 тысяч человек – 57% обратившихся за содействием в поиске работы.

На конец августа в органах службы занятости зарегистрировано на 7% меньше безработных, чем на соответствующую дату прошлого года (6181 безработный гражданин). Снизились уровень зарегистрированной безработицы (с 1,5% до 1,4 % экономически активного населения) и уровень общей безработицы (с 7,9% до 7,1%).

Улучшению ситуации на рынке труда способствует, в том числе, рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе. Так, на конец августа в центрах занятости Мурманской области имелись сведения о наличии свыше 11,5 тысячи вакансий, что на 22% больше, чем год назад. В результате коэффициент напряженности (нагрузка на одну вакансию незанятого населения) снизился с 0,9 до 0,7.

Не менее важным фактором стабильности является уменьшение объемов неполной занятости работников предприятий и их высвобождений в связи с сокращением численности или штата. По данным еженедельного мониторинга, за прошедший период 2017 году в связи с сокращением уволено на 10% меньше человек, чем в аналогичном периоде прошлого года, – 2145 человек, более половины из них трудоустроено работодателями либо органами службы занятости населения.

По состоянию на 29 августа работников, находящихся в простое, работающих неполное рабочее время и находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, нет.