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Мурманская область. Арктика13.07.17 07:15

В Мурманской области отмечается снижение налоговых платежей

За 6 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 39582 млн рублей, что на 1,2%, или на 469 млн рублей ниже поступлений соответствующего периода 2016 года.

Поступления налога на доходы физических лиц по сравнению с I полугодием 2016 года выросли на 3,5% - на 452 млн рублей и составили 13359 млн рублей. По налогам на совокупный доход поступления увеличились на 11%, положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 110,9% (в том числе налога на имущество физических лиц – в 2,4 раза, транспортного налога физических лиц – в 2 раза). По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 3,4%. Поступления налога на прибыль организаций по сравнению с январем-июнем 2016 года снизились на 2,8% - на 451 млн рублей и составили 15741 млн рублей.

Основная часть (76%) налогов, собранных на территории Мурманской области, осталась в бюджетах региона. В федеральный бюджет перечислено 24%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за 6 месяцев 2017 года поступило 29797 млн рублей, что на 3,5%, или на 1089 млн рублей ниже уровня аналогичного периода 2016 года.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 13359 млн рублей доля составляет 45%; налог на прибыль организаций – 11243 млн рублей - 38%; налоги на имущество – 2592 млн рублей - 9%; налоги на совокупный доход – 1793 млн рублей - 6%. Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 98%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам января-июня 2017 года составили 23675 млн рублей, что на 5,7% (на 1440 млн рублей) ниже уровня поступлений аналогичного периода 2016 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на прибыль организаций, в основном за счёт организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, уменьшение по которым составило 752 млн рублей.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-июне 2017 года составил 6122 млн рублей, что на 6,1% (на 351 млн рублей) выше уровня поступлений января-июня 2016 года.

За 6 месяцев текущего года поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами 18688 млн рублей, что на 3% (на 557 млн рублей) выше поступлений соответствующего периода 2016 года, в том числе поступило взносов: на обязательное пенсионное страхование 14885 млн рублей; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 532 млн рублей; на обязательное медицинское страхование 3 271 млн рублей.

 

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