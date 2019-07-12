В Мурманской области отмечается снижение неудовлетворительных проб атмосферного воздуха с превышением ПДК

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в разделе «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды» доклада, в 2018 году контроль качества атмосферного воздуха в Мурманской области осуществлялся в 29 мониторинговых точках, расположенных в городах Мурманск, Мончегорск, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Апатиты, Кола, Оленегорск, а также Печенгском районе (г. Заполярный, пгт Никель).

По данным постов наблюдений отмечается снижение неудовлетворительных проб атмосферного воздуха с превышением ПДКм.р. (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – Авт.) с 1,2% в 2017 году до 0,6%, в 2018 году (в 2016г. – 0,3%), в т.ч. в зоне промпредприятий – с 0,92% до 0,85% (в 2016 году – 0,24%), на автомагистралях в зоне жилой застройки – снижение в 7,2 раза – с 1,6% до 0,22% (в 2016 году - 0,55%).

В сравнении с 2016 годом отмечается увеличение доли проб с превышением ПДКм.р. по взвешенным веществам, в.т.ч. в зоне влияния промышленных предприятий и на автомагистралях в зоне жилой застройки; по диоксиду серы - в зоне влияния промышленных предприятий.

В 2018 году регистрировались пробы с превышением ПДКм.р. по формальдегиду в зоне влияния промышленных предприятий (0,2%); по аммиаку – в зоне влияния промышленных предприятий (2,2%).

По диоксиду азота и оксиду углерода не зарегистрировано проб с превышением ПДК в 2018 году.

По данным стационарных постов Росгидромета в городах и районах Мурманской области приоритетными химическими веществами, загрязняющими атмосферный воздух населённых мест, являются серы диоксид, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, фенол, бенз(а)пирен.

В 2018 году первые ранговые места по удельному весу проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, занимают г. Кировск и г. Заполярный. В динамике за период 2016 - 2018 гг. отмечается значительное снижение доли проб, превышающих ПДКм.р. в пгт Никель. Не зарегистрированы в 2018 году превышения ПДКм.р. на территории г. Кандалакши и г. Оленегорска.

Несмотря на снижение в два раза доли исследованных проб воздуха с превышением ПДК загрязняющих веществ по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом (с 1,2% до 0,6%), выявлялись факты ухудшения показателей атмосферного воздуха в результате деятельности предприятий, оказывающих неблагоприятное воздействие на атмосферный воздух, в т.ч. АО «Кольской ГМК».