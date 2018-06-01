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Мурманская область. Арктика01.06.18 08:20

В Мурманской области отмечается снижение объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 90,8% к январю-марту 2017 года в результате снижения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях).

К наиболее крупным предприятиям, определяющим развитие отрасли, относятся Кировский филиал ООО «Механик» и предприятия судоремонта: АО «СПТБ Звёздочка», АО «Кольское предприятие «ЭРА», АО «82 СРЗ», АО «10 СРЗ», АО «Мурманская судоремонтная компания».

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось в 1,5 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются расположенные в Мурманской области филиалы АО «Центр судоремонта «Звездочка» - «СРЗ «Нерпа» и «35 СРЗ».

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 16,5 млрд рублей (сохранился на уровне января-марта 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 100,7%.

Основой энергетической системы Мурманской области являются: Кольская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), 17 гидроэлектростанций и 2 городские ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»).

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Производимая электроэнергия в полном объёме обеспечивает спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию.

На территории нашего  региона  действуют 16 электросетевых компаний: наиболее крупная из них – ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Установленная мощность действующих электростанций на территории области составляет 3,6 млн кВт. В январе-марте 2018 года выработка электроэнергии увеличилась на 0,7 %. Потребление электроэнергии составило 4,9 млрд. кВт ч, что на 0,7% выше соответствующего уровня аналогичного периода 2017 года. В то же время отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 5,9%.

В структуре потребления основную долю (порядка 70%) занимают промышленные предприятия.

 

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