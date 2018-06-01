В Мурманской области отмечается снижение объёмов инвестиций в основной капитал

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, в Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-март 2018 года составил 14,2 млрд рублей (95,9% к аналогичному периоду 2017 года в сопоставимых ценах, в среднем по России – 103,6%), из них за счёт бюджетных средств – 429,7 млн рублей.

Незначительное снижение обусловлено уменьшением плановых объёмов работ по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» и строительству объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также завершением крупных проектов, реализованных за счёт собственных средств филиалом ОАО «РЖД» Октябрьской железной дороги по реконструкции (модернизации) железнодорожного пути Санкт-Петербург - Мурманск и по техническому перевооружению пассажирской платформы № 1 вокзального комплекса г.Мурманска.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2018 года являлись собственные средства организаций (88,5%), доля привлечённых средств составила 11,5%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 3,2% общего объёма инвестиций в основной капитал.