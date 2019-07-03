В Мурманской области отмечается снижение объёмов перевозок морским и автомобильным транспортом

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области за январь-май текущего года морскими портами и терминалами области переработано 27,1 млн тонн грузов, что на 7,4% выше уровня прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов - до 10,9 млн тонн (на 7,1%), так и нефтеналивных грузов - до 16,2 млн тонн (на 7,6 %).

В отчётном периоде объём грузоперевозок снизился на 1,2% (до 13,7 млн тонн) по сравнению с январем-маем 2018 года.

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 3,3% в связи с увеличением транспортировки металлических руд (на 11,2%) и апатитового концентрата (на 0,9%).

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 10,2% от соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий перевезено грузов на 11,1% меньше, чем в январе-мае 2018 года в связи с их переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.