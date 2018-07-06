В Мурманской области отмечается снижение объёмов строительных работ

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём работ в Мурманской области, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-май 2018 года сложился в сумме 11,7 млрд рублей, или 88,1% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 99,1%). Снижение значения показателя в большей степени обусловлено сокращением работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры в городе Апатиты, а также в связи со снижением объёма заказов на определенные виды ремонтно-строительных работ предприятий Ковдорского района, а также города Мончегорска.

За январь-май 2018 года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 14917 кв. метров общей площади жилья (98,2% к уровню аналогичного периода 2017 года, в среднем по России – 109,7%). Всего введено 102 индивидуальных жилых дома в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.