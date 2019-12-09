В Мурманской области отмечается снижение объёмов выпуска железорудного концентрата

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде текущего года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 106,1% относительно января-октября 2018 года (в среднем по России – 102,7%). В октябре 2019 по сравнению с октябрем 2018 года уровень производства вырос на 6% (в среднем по России – на 5,5%), по отношению к предыдущему месяцу – на 3,2% (в среднем по России – на 2,6%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-октябрем 2018 года выросли на 13,1%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 14,7%, на экспорт – на 10,9%.

За десять месяцев 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 108 млрд рублей (142,4% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,8% к январю-октябрю 2018 года (в среднем по России – 103,4%).

Увеличилось производство апатитового (103,4%), нефелинового (123,4%) и лопаритового (102,9%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (98,9%).

В январе-октябре 2019 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 223,3 млрд рублей (160,4% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 111,4% к январю-октябрю 2018 года (в среднем по России – 102,4%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (55,3%), производство пищевых продуктов (30,9%), ремонт и монтаж машин и оборудования (6,8%), производство прочих транспортных средств и оборудования (3%).

Уровень металлургического производства в январе-октябре 2019 года вырос на 5,8% к соответствующему периоду 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 3,3%), никелевого штейна (в 1,3 раза), никелевых порошков (в 1,3 раза), кобальта необработанного (на 4,7%) и алюминиевых сплавов (на 13,9%). При этом снизился выпуск первичного алюминия (на 1,5%), рафинированной меди (на 0,1%).